Balıklıgöl ve Urfa Evi misafirlerini bekliyor

Urfa Evi Uygulama Oteli olarak hizmete sunulan tarihi mekanın açılışı, pandemi dolayısıyla akademik takvim açılışının ardından sınırlı katılımlı davetlilerle birlikte yapıldı. Uygulama Oteli önünde gerçekleşen kurdele kesimine, Şanlıurfa Vali Yardımcısı Mustafa Akın, Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik, Şanlıurfa İl Kültür ve Turizm Müdürü Aydın Aslan, Şanlıurfa Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Kaya, Harran Üniversitesi rektör yardımcıları, bazı STK temsilcileri ve davetliler katıldı. Tarihi Urfa Evinin gezilmesinin ardından Balıklıgöl ve Urfa Kalesi manzaralı teraslarda verilen kokteyl ile program devam etti. Harran Üniversitesi Urfa Evi, daha önce restore edilenlerle birlikte 5 tarihi Urfa evinin, yeniden organize edilmesiyle, Butik Otel ve Uygulama Oteline dönüştürüldü. Yapı içinde birçok mağarayı barındırmasıyla, tarihinin, çok eskiye dayandığı düşünülmekle beraber, butik otelin içinde Tenekeciler Evinde yer alan kitabeye göre yapı, 18. yüzyıla tarihlenmektedir. Urfa evi, mimari özellikleriyle Urfa sivil mimarisinin, özgün örnekleri olarak birçok ince detayı barındırmaktadır. Yapı, kademeli topografyayı en ideal biçimde kullanmakta ve kent kimliğini yansıtmaktadır. Bunun sonucu olarak kalın taş duvarlar, düz damlar ve tonozlu kemerlerden ve kuyulardan oluşan evlerde, karlık, zerzembe, eyvan, dam ve mağaralara sahiptir. Yapı bu unsurların yanı sıra kuş takaları, ince taş işçiliğinin seçkin bezeme örnekleri gibi unsularıyla otantik, estetik ve görsel zenginlik ve daha birçok özellikleri taşıyor.