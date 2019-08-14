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Balıklıgöl ziyaretçi akınına uğradı

Şanlıurfa’da bulunan önemli tarihi ve turistik mekanlardan biri olan Balıklıgöl, Kurban Bayramı’nda ziyaretçi akınına uğradı.

Şanlıurfa'da bulunan önemli tarihi ve turistik mekanlardan biri olan Balıklıgöl, Kurban Bayramı'nda ziyaretçi akınına uğradı.



Şanlıurfa'da 9 günlük Kurban Bayramı tatilini fırsata çeviren on binlerce yerli ve yabancı turist önemli tarihi ve turistik mekanlardan biri olan Balıklıgöl'e akın etti. Yurdun birçok yerinden bölgeye gelen vatandaşlar aileleriyle birlikte hatıra fotoğrafları çektirerek yaşadıkları anı kayda aldı. Ziyaretçiler tarihi çarşıları ve Balıklıgöl gezilerinin ardından meşhur Urfa lezzetlerini de tatmadan gitmedi. Balıklıgöl'e gelen yerli ve yabancı turistler, gezilip görülmesi gereken yerlerin başında Şanlıurfa'nın geldiğini belirtti. Kente hayran kaldıklarını ifade etti.

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