İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Balıklıgöl ziyaretçi akınına uğradı

Hava sıcaklığının 35 derecelere kadar düştüğü Şanlıurfa’da serin havayı fırsata çeviren yerli ve yabancı turistler Balıklıgöl’e akın etti.

Hava sıcaklığının 35 derecelere kadar düştüğü Şanlıurfa'da serin havayı fırsata çeviren yerli ve yabancı turistler Balıklıgöl'e akın etti.


Şanlıurfa'da bulunan önemli tarihi ve turistik mekanlardan Balıklıgöl, ziyaretçi akınına uğradı. Hava sıcaklığının 35 derecelere kadar düştüğü kentte serin havayı fırsat bilen yerli ve yabancı turistler Balıklıgöl'e akın etti. Turistler, dünyanın en büyük doğal akvaryumu konumundaki göle gelerek balıklara yem attı, bol bol hatıra fotoğrafı çekti. Çeşitli illerden Şanlıurfa'ya geldiklerini aktaran turistler, vatandaşları da kentte davet etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.