Hava sıcaklığının 35 derecelere kadar düştüğü Şanlıurfa'da serin havayı fırsata çeviren yerli ve yabancı turistler Balıklıgöl'e akın etti.

Şanlıurfa'da bulunan önemli tarihi ve turistik mekanlardan Balıklıgöl, ziyaretçi akınına uğradı. Hava sıcaklığının 35 derecelere kadar düştüğü kentte serin havayı fırsat bilen yerli ve yabancı turistler Balıklıgöl'e akın etti. Turistler, dünyanın en büyük doğal akvaryumu konumundaki göle gelerek balıklara yem attı, bol bol hatıra fotoğrafı çekti. Çeşitli illerden Şanlıurfa'ya geldiklerini aktaran turistler, vatandaşları da kentte davet etti.