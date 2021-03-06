Düşük riskli iller arasında yer alan Şanlıurfa'da hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasıyla Balıklıgöl ziyaretçi akınına uğradı.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Şanlıurfa'da da Covid-19 salgını nedeniyle uzun bir süredir vatandaşlar, hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle zamanı evlerinde geçiriyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kontrollü normalleşmeyi açıklamasının ardından Şanlıurfa'nın da aralarından bulunduğu düşük riskli illerde hayat kısmen de olsa normale döndü. Kente, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması da kaldırılınca önemli tarihi ve turistik Balıklıgöl ziyaretçi akınına uğradı.

Kısıtlamanın kaldırılmasıyla hafta sonunu aileleriyle birlikte Balıklıgöl'de geçiren vatandaşlar, uzun bir süre sonra hafta sonunu dışarda gezerek geçirmenin tadını çıkardıklarını söyledi.