Balıklıgöl'de Berat Kandili yoğunluğu

Şanlıurfa'da Berat Kandili nedeniyle Balıklıgöl yerleşkesini ziyaret eden vatandaşlar soğuk havaya aldırış etmedi.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da çeşitli illerden gelenler ve Şanlıurfalılar Berat Kandili dolaysıyla dini, tarihi ve turistik mekanlar arasında yer alan Balıklıgöl'e akın etti. Ramazan ayının müjdecisi olan Berat Kandili dolayısıyla Balıklıgöl'e gelen vatandaşlar, Hazreti İbrahim'in doğduğu ve Nemrut'un zulmünden kurtulmak için bir süre saklandığı rivayet edilen makamı ziyaret etti.

Kandil dolaysıyla Mersin'den Balıllıgöl'e ailece geldiklerini söyleyen Esra Çetintaş, "Şanlıurfa'yı çok seviyoruz. Geldik gördük geziyoruz. Hava şartları çok soğuk ama yine de gelip gezmek istedik. Soğuk olması hiç önemli değil bizim için. Burası peygamberler şehri her zaman gelip görülmesi gerekiyor. Bu gün Berat Kandili için geldik zamanımız varken Balıklıgöl'ü geziyoruz" dedi.

Berat Kandili dolaysıyla Balıklıgöl'e gelen vatandaşlar fotoğraf da çektirdi.