Balıklıgöl'de esnaf işgaline son

Şanlıurfa'nın en önemli dini, tarihi ve turistik mekanlarından olan Balıklıgöl'de uzun süredir kamuoyunu meşgul eden işgaliyelere son veriliyor.

Balıklıgöl platosundaki iş yerlerinde yer işgali denetimi yapıldı. Daha önce işgal ettikleri alanları boşaltmaları konusunda zabıta ekipleri tarafından uyarılan iş yeri sahipleri, uyarılara aldırış etmeyince karşılarında zabıta ve polis ekiplerini buldu. Bölgedeki bazı esnaflar işgal ettikleri alanlardaki eşyalarını iş yerlerine taşırken, alandaki demir profiller kesilerek yerinden kaldırıldı. Zabıta ve polis ekiplerinin kontrolünde kafe ve restoranlara ait malzemelerin işgal edilen alanlardan kaldırılması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.