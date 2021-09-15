Balıklıgöl'de kedi kurtarma operasyonu

Şanlıurfa Balıklıgöl'de palmiye ağacında mahsur kalan kedi, itfaiyenin yangın merdiveni yardımıyla kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Eyyübiye ilçesindeki tarihi ve turistik Balıklıgöl yerleşkesinde bir palmiye ağacında kedinin mahsur kaldığını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye giden ekipler, yangın merdiveni yardımıyla krediyi kurtardı. Kedinin kurtarılma anını izleyen vatandaşlar, itfaiye ekiplerini alkışlayarak kutladı. Kurtarılan kedi salıverildi.