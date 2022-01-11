Balıklıgöl'de lale soğanları toprakla buluştu

Dünya'nın “en büyük doğal akvaryumu” olarak bilinen, her yıl binlerce yerli ve yabancı turistlere ev sahipliği yapan Şanlıurfa Balıklıgöl'de lale soğanları toprakla buluşturuldu.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri, bir döneme adını veren lalelerin Halil-ür Rahman'da dikimine başladı. Toprakla buluşan binlerce lale soğanı, bahar mevsiminde Şanlıurfa'nın güzelliğine ayrı bir renk katacak.

10 farklı noktada 130 bin adet lale soğanı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekiplerinin çalışmaları neticesinde kent merkezindeki park, bahçe, kavşak ve meydanlara 130 bin adet lale soğanı dikimi yapıldı. Bahar mevsiminin gelmesiyle filizlenecek olan lale soğanları, nisan ayı ile birlikte dikildiği yerde bir renk cümbüşü oluşturacak. 11 Nisan Şehir Parkı, Cumhuriyet Parkı Sosyal Tesisleri, Sakıp'ın Köşkü, GAP 3'üncü Etap, K4 kavşağı, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi çevresi, Urfa City AVM kavşağı, ŞUTİM kapalı yüzme havuzu önü, Akçakale çevre yolu Kuyubaşı kavşağı, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde bulunan alanda lale soğanlarını toprakla buluşturdu.