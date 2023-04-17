Balıklıgöl'de Ramazan yoğunluğu

Ramazan ayının sonlarına doğru yaklaşılırken Balıklıgöl'de Kadir Gecesi yoğunluğu yaşanıyor.

Ramazan ayının sonlarına yaklaşılırken Şanlıurfa'da yer alan tarihi Balıklıgöl'de ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor. Kadir Gecesi nedeniyle Balıklıgöl'e giden vatandaşlar, balıklara yem verdi. Bol bol fotoğraf çektiren ziyaretçiler, dua etmeyi de ihmal etmedi.

Aileleriyle çevre illerden geldiklerini söyleyen vatandaşlar, bu mübarek gecede Allah'ın deprem ve sel gibi afetleri tekrar göstermemesi için dua ettiklerini belirtti.

Karacadağ bölgesinden geldiklerini söyleyen Abdurrahman İlemi, "Bütün Müslümanların Kadir Gecesi kutlu olsun. Burası peygamberler şehridir. Biz Balıklıgöl'e geldik. Balıklara yem veriyoruz” şeklinde konuştu.

Ailesiyle birlikte Adıyaman'dan Balıklıgöl'e gelen depremzede Recep Kılıç, herkesin gelip görmesi tavsiyesinde bulunarak, “Mübarek Kur'an-ı Kerim'imizin indiği mübarek gece Kadir Gecesi'dir. Bin geceden daha hayırlıdır. Bütün Müslümanlara hayırlı olsun. Allah Peygamber Efendimizin ümmetini kazalardan, belalardan korusun. Biz Adıyaman'dan geldik, deprem bölgesinden geldik. Babamın hastalığı için buraya geldik. Bir yandan da Balıklıgöl'ü görelim dedik. Herkese tavsiye ederim” dedi.

Osmaniye'den Kadir Gecesi için Balıklıgöl'e geldiğini söyleyen Mehmet Yağmur, “Allah geçen yaşadığımız seli bir daha yaşatmasın. Bizim orası da deprem bölgesiydi. Orada çok hasar gördük, kayıplarımız oldu. İnşallah bir daha deprem ve seller görmeyiz” diye konuştu.