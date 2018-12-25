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Balıklıgöl'ün su analizi laboratuvarlarda yapılıyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarihi Balıklıgöl havzasını korumak ve geleceğe taşımak adına birçok çalışma ve rutin kontrollerini sürdürüyor.

Teknolojinin getirdiği yeniliklerle sürekli suyun değerleri gözlemlenirken her gün rutin olarak ŞUSKİ Genel Müdürlüğü laboratuvarlarında testleri yapılıyor.


Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından geçmiş yıllarda Balıklıgöl'de kış mevsiminde yaşanan su baskınlarının benzerlerinin önüne geçmek amacıyla altyapı revizyon çalışmaları yapılmış, altyapı drenaj ve su tahliye kanalları yenilenerek Balıklıgöl için özel arıtma sistemi kurulmuştu.



“Balıklıgöl'de her hangi bir olumsuzluk görülmemiştir”


Balıklıgöl havzasında incelemelerde bulunarak alanla ilgili tahlil sonuçlarını denetleyen ŞUSKİ Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Kızılelma burada bir açıklamada bulundu. Balıklıgöl'ün değişik yerlerinden numune alıp incelediklerini söyleyen Kızılelma, “Sosyal medyada çıkan haberlere istinaden Büyükşehir Belediye Başkanımız Nihat Çiftçi'nin talimatları ile Balıklıgöl'ün değişik noktalarından numuneler alarak laboratuvarlarımızda tahlillerini yaptırdık. Yapılan tahliller sonucu her hangi bir olumsuzluğun olmadığı sudaki bulanıklığın son günlerde yaşanan aşırı yağışlardan dolayı meydana geldiği görülmüştür. Balıkların sağlığı ile ilgili bir problemin olmadığı çıkan söylentilerin ve haberlerin asılsız olduğu görülmüştür” diye konuştu.

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