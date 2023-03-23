Deprem ve sel nedeniyle çamur rengine dönen Balıklıgöl'ün suyu berraklaşıyor. Balıklıgöl Çevre Koruma Vakfı Müdürü Siracettin İlhan, göl suyunun bir ay içerisinde tamamen eski haline döneceğini söyledi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki 7.7 ve 7.6'lık iki büyük depremin etkilediği illerden biri de Şanlıurfa oldu. Birçok binanın yıkıldığı kentte tarihi ve turistik mekanlarda da yıkılma ve hasarlar oluştu.

Deprem nedeniyle Şanlıurfa'daki dünyanın "en büyük doğal akvaryumu" olarak nitelenen tarihi Balıklıgöl'ün suyu da çamur rengine döndü. Depremin ardından bir ay sonra berraklaşmaya başlayan göl suyu, bu kez sel felaketiyle bir kez daha çamur rengine döndü.

“Balıklıgöl'ün suyu bir içinde normale dönecek”

Balıklıgöl Çevre Koruma Vakfı Müdürü Siracettin İlhan, Balıklıgöl'ün suyu ve balıklarla ilgili son durumu açıkladı. İlhan, “Balıklıgöl'deki çamur oranında şu anda yüzde 20 bir açılma var. Tabi aldığımız önlemlerle bunu daha da hızlandıracağız. Biliyorsunuz normal akışa bıraksaydık belki bir, bir buçuk ayda bu su açılmazdı. Ancak yaptığımız ek takviyelerle şu anda saatte 140 litre bir su tahliyesi yapılmaktadır. Balıklarla ilgili şu an için herhangi bir anormallik yok. Suyun açılmasıyla birlikte bir açılma olacaktır. Yaptığımız teknik araştırmalar sonucunda oksijen oranımız normal seviyesindedir. Şu anda yüzde 7,4 oranındadır. Zaten sazan balıkları olduğu için 4,5 oranına kadar da dayanırlar. İlerideki safhada eğer bir olumsuz olmasa bir ay içerisinde bu suyu açılacağını kanaatine varıyoruz. Teknik ekipten arkadaşlarımız ileride ek bir müdahale gerekiyorsa onu da daha sonra değerlendireceğiz ama şu an acil bir müdahaleye gerek yoktur" ifadelerini kullandı.

Balıklıgöl'ü gezen vatandaşlar, suyun giderek berraklaştığını belirterek, yaşanan afet ve olumsuzluklardan insanların ders çıkarması gerektiğini söyledi.