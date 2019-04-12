Balkondan düşen çocuğu havada yakalayan kahramanlar konuştu

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde balkondan düşen çocuğu havada yakalayan kahramanlar o anları anlattı. Çocuğu kurtaranlardan Mehmet Karaaslan, "Çocuğu öyle görünce etten duvar ördük, hemen battaniye getirip gerdik" diye konuştu.

Şanlıufa'nın Viranşehir ilçesi Gölbaşı Mahallesi'nde yaşanan olayda, işe giden babasına bakmak için balkona çıkan 8 yaşındaki Mehmet Mahmut, dengesini kaybederek komşuları Mehmet karaslan ve Mahmut Ebeniç'in de aralarında bulunduğu onlarca kişinin gözü önünde balkondan düşmüştü. Bir süre demir korkuluklara asılı kalan çocuk, aşağıda battaniye geren komşuları tarafından havada yakalanmıştı.

Cep telefonu ile görüntülenen olayda hafif yaralanan çocuğu kurtaran kahramanlar konuştu. Yaşanan panik anlarını anlatan Mehmet Karaaslan, "Çocuğun bağırmasını görünce önce panikledim. Hemen balkonun altında etten duvar ördük. Bir taraftan ise battaniye bulup, gerdik. Çocuğu havada yakalamayı başardık. Hafif şekilde yaralandı ama çok şükür ciddi bir durum olmadı" dedi.

Yaşan panik anlarında balkonun altında bulunanlardan Mahmut Ebeniç ise "Önce çocuğu o halde görünce çok korktuk. Hepimiz büyük bir panik yaşadık. Ama şükür bir şey olmadan havada yakaladık. Çok duygulandım. Şimdi çok huzurlu ve mutluyuz" şeklinde konuştu.

Suriyeli uyruklu baba Halil Mahmut ise önce ne olduğunu anlayamadığını ve sonradan oğlunun balkonda asılı kaldığını gördüğünü söyleyerek, "Evimin hemen karşısında iş yerim var. İşe giderken oğlum balkona çıkmış arkamdan bakarken dengesini kaybetmiş. Ben fark etmedim. Komşular görmüş, bağırışmalar üzerine oğlum olduğunu fark ettim. Çok korktum ama komşularım benden çok korktu. Komşularım hemen hemen battaniye açtılar. Çocuğum battaniyeye düştü. Tüm komşularımdan, bu milletten Allah razı olsun. Kendi ülkemi aratmadılar. Memleket hasreti çekemiyorum, o kadar içten insanlar" diye konuştu.