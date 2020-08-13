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Balkondan düşen çocuk hayatını kaybetti

Şanlıurfa’da bir binanın üçüncü katındaki balkonundan düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'da bir binanın üçüncü katındaki balkonundan düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.


Olay, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Sancaktar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, apartmanın üçüncü katındaki evlerinin balkonunda oyun oynayan 3 yaşındaki Huriye D., sandalyeye çıkacak dışarıyı izledi. Kısa süre sonra dengesini kaybeden küçük çocuk balkondan düştü. Ağır yaralanan çocuk, kaldırıldığı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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