Balkondan düşen çocuk hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde balkondan düşen 2 buçuk yaşındaki çocuk 6 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, geçen hafta Perşembe günü Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı kırsal Bağlarbaşı Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre iki katlı evin balkonundaki sandalyenin üstüne çıkan 2 buçuk yaşındaki Mehmet Altun, dengesini kaybederek aşağı düştü. Yaklaşık 8 metre yükseklikten düşen çocuk ağır yaralandı. Yakınları tarafından Birecik Devlet Hastanesine kaldırılan çocuk, yoğun bakıma alındı. Yaklaşık 6 gün yoğun bakımda kalan çocuk bugün hayatını kaybetti. Altun'un cenazesi, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.