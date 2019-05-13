İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Balya Yüklü Tır Seyir Halinde Yandı

Ceylanpınar’da ot balyası yüklü tır bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

Ceylanpınar'da ot balyası yüklü tır bilinmeyen bir nedenle alev aldı.


Alınan bilgiye göre, plakası ve sürücüsü belirlenemeyen ot balyası yüklü tır, Ceylanpınar Akçakale karayolun 20'nci kilometresinde aniden alev almaya başladı.


Sürücünün durumu fark etmesi üzerine aracı yolun kenarına çekerek itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ve Ceylanpınar Tarım İşletmesine bağlı itfaiye araçları yangına müdahale etti. Araçta maddi hasar meydana gelirken, herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Jandarma olay yerinde güvenlik tedbiri alırken, Ceylanpınar-Akçakale Yolu yaşanan yangın nedeniyle yaklaşık üç saat trafiğe kapatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.