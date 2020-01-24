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Bangladeş'te Şanlıurfa Mahallesi kuruldu

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Myanmar’ın zulüm ve işkenceleri sebebiyle ülkelerini terk etmek zorunda kalan Arakanlı Müslümanları Bangladeş’te ziyaret ederek kurulan Şanlıurfa Mahallesinin açışını yaptı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Myanmar'ın zulüm ve işkenceleri sebebiyle ülkelerini terk etmek zorunda kalan Arakanlı Müslümanları Bangladeş'te ziyaret ederek kurulan Şanlıurfa Mahallesinin açışını yaptı.


Bangladeş'e sığınan mülteciler için Şanlıurfa'da Büyükşehir Belediyesi ve STK'lar iş birliği ile bir kampanya başlatılmış ve 500 bambu ev okul, mescit ve derin su kuyusunun olacağı Şanlıurfa Mahallesi kurulması için adım atılmıştı.


Tamamlanan çalışmalar kapsamında Şanlıurfa Mahallesi kurularak binlerce Arakanlı mülteciye kucak açıldı.


Şanlıurfa Mahallesinin açılışına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mahmut Kaçar ve İHH Şanlıurfa Temsilcisi Behçet Atila katıldı.

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