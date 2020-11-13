Barış Pınar bölgesinde voleybol maçı

Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) koordinesinde, Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından yapımı devam eden tesis çalışmalarını yerinde inceleyen Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, yetkililerden bilgi aldı. Gençlik ve Spor Müdürlüğü danışmanlık ve desteğinde, Telabyad Mahalli Meclisi nezaretinde devam eden suni çim saha, voleybol ve futbol sahalarında incelemelerde bulunan Vali Erin, tesislerden yararlanan vatandaşlarla da voleybol maçı yaptı.

Haliliye Kaymakamı Metin Esen, Telabyad Koordinatörü Oğuzhan Erdi Atak, Gençlik ve Spor Müdürü Halil Eren, yerel meclis üyeleri ve bazı korumalardan oluşan Vali Abdullah Erin'in takımı, yerel voleybolculara üstünlük sağlayamadı. Yaklaşık bir saat süren mücadelede Şanlıurfa Takımı, Telabyad takımını galibiyetlerinden dolayı tebrik etti.

Barış Pınarı Bölgesinde huzur ve güven ortamının hakim olduğunu belirten Vali Erin, bölge halkının her yönden kalkınması, sosyal ve kültürel hayatın gelişmesi için bölgeye her türlü desteği vermeye devam edeceklerini söyledi.