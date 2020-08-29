Barış Pınarı bölgesi güvenlik kameralarıyla gözetleniyor

Barış Pınarı bölgesinde yer alan Tel Abyad'da huzur ve güven ortamının korunması amacıyla alınan tedbirlere güvenlik kameraları da eklendi.

Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) tarafından şehrin tüm giriş çıkışları, güvenlik kontrol noktaları, ana caddeler, meydanlar ile kamuya ait binalara kurulumu yapılan güvenlik kameraları, tek merkezden idare edilen mobil elektronik sistemlerine entegre edildi. Yüksek çözünürlüğe sahip, gece görüş özelliği ve hareket kabiliyeti bulunan kameraların, güvenlik sistemlerinin gerektirdiği tüm teknolojik altyapıya sahip olduğu belirtilerken, güvenlik güçlerinin ihtiyaç duyduğu tüm noktaların sisteme dahil edilebileceği öğrenildi.

Şanlıurfa Valiliği koordinesinde eğitimden sağlığa, altyapı hizmetlerinden tarım ve hayvancılığa kadar tüm alanlarda çağdaş bir yaşam için gerekli olan tüm düzenlemelerin yapılmaya devam ettiği bölgede, huzur ve güvenliğin sağlanmasında yüksek caydırıcılık özelliği bulunan güvenlik kamera sistemleri, 7 gün 24 saat kayıt yapabiliyor. Kayıtların uzun süre saklanabildiği veri depolama merkezlerine sahip olan sistem, güvenlik açısından risk taşıyan şüpheli araç ve kişileri akıllı teknolojileriyle tespit etme olanağı da sağlıyor.