Barış Pınarı Bölgesi'nde DSİ personeli şehit oldu

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısında yer alan Suriye'nin Resulayn kentinde görev yapan DSİ Personeli Cihan Gökkaya, terör örgütü PKK'nın saldırısı sonucu şehit düştü.

Türk Silahlı Kuvvetlerince başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda terörden temizlenen Suriye'nin Resulayn kentinden acı haber geldi. Resulayn'da görevli Devlet Su İşleri 25. Bölge Müdürlüğü Personeli Cihan Gökkaya, PKK'nın saldırısı sonucu şehit düştü. Kepçe operatörü olarak görev yapan Gökkaya'nın vefatının ardından Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin de başsağlığı mesajı yayımlayarak, “Rasulayn'da, hain terör örgütü PKK'nın saldırısı sonucu şehit olan Devlet Su İşleri personelimiz Cihan Gökkaya'ya Allah'tan (cc) rahmet, kederli ailesine ve aziz milletimize başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Makamı Ali, ruhu şad olsun” ifadelerine yer verdi.