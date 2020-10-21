İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Barış Pınarı bölgesinde numarataj çalışmaları başladı

Barış Pınarı bölgesindeki Telabyad ve Resulayn kentlerinde numarataj çalışmaları başlatıldı.


Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) koordinesinde bölgede oluşturulan yerel kuruluşlara destek ve danışmanlık hizmetleri devam ederken, Çevre ve Şehircilik Koordinatörlüğü de Mahalli Meclislere belediyecilik hizmetleri alanında yol gösteriyor. Bir yıldır bölgenin ihtiyaçlarını belirleyen ve sorunların çözümü için çalışmalar yapan Çevre ve Şehircilik Koordinatörlüğü, uzun yıllardır kamu hizmetlerinden mahrum kalan bölgede numarataj çalışmaları başlattı. Şehircilik, nüfus, belediye hizmetleri, tapu, sağlık ve benzeri kamu hizmetlerinin doğru şekilde yürütülmesi için yapılması zorunlu olan numarataj işlemlerini bölgenin tamamında yapmaya başlayan Çevre ve Şehircilik Koordinatörlüğü, tüm cadde ve sokaklarda çalışmalarını sürdürüyor. Numarataj çalışmaları, mahalle meclislerin belediyecilik hizmet birimleri tarafından da kayıt altına alınıyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.