Barış Pınarı bölgesindeki ihtiyaçlar karşılanıyor

Bölgenin içme suyu ihtiyacının karşılanması amacıyla Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından sürdürülen çalışmaları değerlendirmek üzere, DSİ Genel Müdürlüğü Jeoteknik Hizmetler ve Yeraltısuları Dairesi Başkanı Dr. Ayhan Koçbay, Başkan Yardımcısı İsmet Kızıltepe, Bölge Müdürü Mahmut Berber ve Su Sondaj Şube Müdürü Salih Gürel Ünsal ile bir toplantı yaptı. Barış Pınarı Harekatı bölgesinde DSİ tarafından yapılan çalışmaların değerlendirildiği ve planlamaların yapıldığı toplantının ardından Birleşmiş Milletler (BM) İnsani Yardımlar Koordinatörlüğü (OCHA) heyetini makamında kabul eden Vali Erin, bu toplantıda da bölgede ihtiyaç duyulan altyapı, eğitim, sağlık, sosyal hizmetler, tarımsal faaliyetler, insani yardımlar ve benzeri alanlardaki çalışmaları gündeme aldı. BM İnsani Yardımlar Koordinatör Vekili Mark Cutts, OCHA Direktörü Suzanna Tkalec, OCHA Yardımcı Direktörü Kasper Engborg ve Devlet İrtibat Yetkilisi Sinan Aldemir'in hazır bulunduğu toplantıda, bölgede yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Erin, BM'nin bölgedeki istikrar ortamına katkı sunmasını önemsediklerini ifade etti.