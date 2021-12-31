Barış Pınarı şehidi memleketine uğurlandı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısında yer alan Suriye'nin Resulayn kentinde terör örgütü PKK saldırısı sonucu şehit olan DSİ Personeli Cihan Gökkaya, törenle memleketine uğurlandı.

Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınan şehit Gökkaya'nın cenazesi, Şanlıurfa GAP Havalimanı'na getirildi. Buradaki törende saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehidin öz geçmişi okundu, Şanlıurfa Müftüsü Ramazan Tolan tarafından dua edildi. Okunan duanın ardından şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, askerler tarafından omuzlanarak uçağa konuldu. Şehit Cihan Gökkaya'nın cenazesi, Balıkesir'in Karesi ilçesinde toprağa verilecek.

Törene, Şanlıurfa Vali Vekili Abdullah Abit Öztoprak, 7. Kolordu Komutanı Yılmaz Yıldırım, Jandarma Komutanı Metin Düz, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, 20. Zırhlı Tugay Komutanı Oktay Akbuğa, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yeniçeri, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Kaytan, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, şehidin DSİ'den çalışma arkadaşları ile kurum ve kuruluş müdürleri katıldı.

37 yaşındaki 2 çocuk babası Şehit Cihan Gökkaya, 1 Ocak'ta görev değişimi ile memleketine gideceği öğrenildi.