İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Barış Pınarı şehidi memleketine uğurlanıyor

Suriye’nin kuzeyine yönelik gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı’nda silah kazası sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Caner Selimoğlu için Şanlıurfa GAP Havalimanı’nda tören düzenleniyor.

Suriye'nin kuzeyine yönelik gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı'nda silah kazası sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Caner Selimoğlu için Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda tören düzenleniyor.


Suriye'nin kuzeyinde yürütülen Barış Pınarı Harekatı'nda silah kazası sonucu şehit olan Kars nüfusuna kayıtlı Piyade Sözleşmeli Er Caner Selimoğlu için Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda tören düzenleniyor.


Törene Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 20'nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Eyüp Sabri Kirişçi, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız, ilçe belediye başkanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katılıyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.