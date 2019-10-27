Barış Pınarı şehidi memleketine uğurlanıyor

Barış Pınarı Harekatı kapsamında Suriye’nin Resülayn kentinde PKK/YPG’li teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Erdoğan Türkel, memleketi Adana’ya uğurlanıyor.
Barış Pınarı Harekatı kapsamında Suriye'nin Resülayn kentinde PKK/YPG'li teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Erdoğan Türkel, memleketi Adana'ya uğurlanıyor.
Barış Pınarı Harekatı kapsamında Suriye'nin Resülayn kentinde PKK/YPG'li teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Erdoğan Türkel, memleketi Adana'ya uğurlanıyor. Tören, Şanlıurfa Gap Havalimanı'nda yapılıyor.