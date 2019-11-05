Barış Pınarı şehidi memleketine uğurlanıyor

Barış Pınarı Harekatı sırasında PKK/YPG’li teröristler tarafından döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Suriye’nin Rasulayn kentinde şehit olan İstihkam Uzman Çavuş Suat Topçu için Şanlıurfa GAP Havalimanı’nda uğurlama töreni düzenleniyor.
Barış Pınarı Harekatı sırasında PKK/YPG'li teröristler tarafından döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Suriye'nin Rasulayn kentinde şehit olan İstihkam Uzman Çavuş Suat Topçu için Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda uğurlama töreni düzenleniyor.