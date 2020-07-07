Barış Pınarında 240 öğrenci üniversite için yarıştı

Korona virüs nedeniyle 5 Nisan'da yapılması gerekirken 5 Temmuz 2020 tarihine ertelenen Yabancı Öğrenci Sınavı (YÖS) Resulayn ve Telabyad'da yapıldı.

Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki lise mezunu gençlerin, Türkiye'deki üniversitelere yerleşebilmeleri için yarıştıkları Yabancı Öğrenci Sınavına Resulayn'da 60, Telabyad'da 180 öğrenci katıldı. Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) Eğitim Koordinatörlüğü ve Harran Üniversitesi işbirliğinde gerçekleştirilen sınava öğrenciler, sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra maske ve mesafe tedbirleriyle alındılar. Sorunsuz şekilde gerçekleştirilen sınav sonuçları 16 Temmuz 2020 tarihinde açıklanacak. Sınavlarda istedikleri bölümlere kayıt yaptırmaya yeterli puanı kazanan öğrenciler, 20 Temmuz - 14 Ağustos tarihlerinde kayıtlarını yaptıracaklar. Üniversitelerdeki boş kalan kontenjanlar için online ek yerleştirme başvuruları ise 19-30 Ağustos 2020 tarihlerinde alınacak. Ek yerleştirme kesin kayıtları ise 14 Eylül - 16 Ekim 2020 tarihlerinde yapılacak.