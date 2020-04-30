İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Barış Pınarı'nda insani yardım

Ramazan ayına girilmesiyle insani yardımların dağıtımında çeşitliliği artırma arayışına giden SUDKOM, AFAD organizasyonu ile Kızılay, Hayrat Vakfı, İHH, Türkiye Diyanet Vakfı ve benzeri hayır kuruluşlarının desteğiyle Barış Pınarı bölgesinde sofraları şenlendiriliyor.


Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütlerinin işgalinden arındırılarak huzur ve güven ortamının hakim olduğu Resulayn ve Telabyad'da insani yardımlar Ramazan ayında artırılarak devam ediyor. Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) koordinesinde, Ramazan ayı münasebetiyle insani yardımlar dağıtan AFAD, farklı insani yardım kuruluşlarından gelen yardım malzemelerini, daha çok haneye ulaştırmak için büyük bir organizasyon yürütüyor.


Son üç gün içerisinde Resulayn ve Telabyad'da ihtiyaç sahibi ailelere 160 gıda kolisi dağıtan AFAD, Kızılay tarafından temin edilen 500 gıda kolisini de evlere ulaştırdı. Ramazan ayı münasebetiyle her zamanki yardım faaliyetlerine çeşit ekleyen Kızılay'ın 200 gıda kolisinin yanında 200 adet süt, 1000 kutu nohut pilaki, 200 paket turşu, 400 adet kumanya da yer aldı. Bir derneğinin de bağışladığı 2 bin 400 ekmek, bin adet köpük tabak, bin adet poşet, 1 palet bütün tavuk, 150 kg tavuk but, 40 kg domates, 25 kig salatalık, 25 kg havuç, 40 adet marul ile bin şişe su da SUDKOM-AFAD organizasyonu ile ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.