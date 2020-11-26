Barış Pınar'ında insani yardımlar sürüyor

Barış Pınarı Harekatı ile hayatın normale döndürüldüğü Resulayn'da insanların hayatına dokunan AFAD, muhtaç ailelere insani yardımlar ulaştırmaya devam ediyor.

Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) bünyesinde Barış Pınarı bölgesindeki insani yardımları organize eden İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Telabyad ve Resulayn'da Mahalli Meclislerin de desteğiyle tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisinden oluşan insani yardım malzemelerini ulaştırıyor.

Gelirleri olmayan, çalışanı bulunmayan ailelerin bulunduğu mahalle ve köylerde insani yardım dağıtımları organize eden AFAD, ailelere nüfus sayısına göre belirlenen miktarda en az bir ay yetecek kadar erzak sağlıyor.