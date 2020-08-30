Barış Pınarında motorlu araçlar tescil ediliyor

Barış Pınarı Harekatının ardından Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) koordinesinde, kamu düzeninin yeniden inşa edilmeye başladığı Telabyad ve Resulayn'daki tüm motorlu araçlar kayıt altına alınıyor.

Resulayn'dan sonra Telabyad'da da Yerel Polis Gücü (ŞURTA) bünyesinde oluşturulan Trafik Tescil Büro Amirliği hizmet vermeye başladı. Hususi, ticari ve kamuya ait araçlara farklı renklere sahip plakaların hazırlandığı amirliğe başvuranların kimlik bilgileri ve sahibi olduğu araçların nitelikleri kayıt altına alınıyor. Motorlu araç trafik tescil belgesinin hazırlanmasının ardından hazırlanan plakalar, belgeleriyle birlikte vatandaşlara teslim ediliyor. Bölgede uzun yıllardır kamu otoritesinin olmaması nedeniyle plakasız kullanılan motorlu araçlar, kayıt altına alınarak kamu otoritesinin güçlendirilmesi amaçlanıyor. Araçlarının kayıt altına alınması ve plaka tahsis edilmesinin, bölgenin geleceği açısından umut veren bir gelişme olduğunu ifade eden Telabyad halkı, destek ve katkılarından dolayı Türkiye'ye ve Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin şahsında bölgede faaliyet gösteren tüm kamu çalışanlarına teşekkür etti.