Barış Pınarı'nda şampiyon Ehlispor oldu

Türkiye'nin düzenlediği harekat ile barış ve huzur ortamının sağlandığı Barış Pınarı Bölgesi'nde futbol heyecanı yaşandı. Bu yıl kurulan Barış Pınarı Bölgesi 1. Liginde şampiyon Ehlispor takımı oldu.

Barış Pınarı Harekatı ile Türkiye'nin kontrolüne geçerek, huzur ve güven ortamının sağlandığı Resulayn ve Telabyad'da hayatın normalleşmesine yönelik başta sağlık, eğitim ve altyapı gibi kamu yatırımlar sürdürülürken, çocuk ve gençlerin sosyalleşmesi için de sosyal, sportif ve kültürel etkinlikler düzenlenmeye devam ediyor.

Bölgede yürütülen çalışmalar kapsamında kurulan 10 futbol takımı, Barış Pınarı Bölgesi 1. Liginde, eleme usullü kıyasıya mücadele etti. 8 takımın elendiği ligde final maçı Ehlispor ile Elabraspor takımları arasında oynandı. İki takım oyuncularının kıyasıya mücadelesi ettiği müsabakada Ehlispor, Elabraspor'u 4-3 yenerek şampiyon oldu. Şampiyon takımın kupa ve madalyaları gençlik spor il müdürlüğü yetkilileri ile Barış Pınarı Bölgesi yetkilileri tarafından takdim edildi.

“Türkiye Cumhuriyeti'ne sonsuz teşekkürler”

Maç sonrası açıklama yapan Resulayn sakinlerinden Firas Muarbi, “Terörden arındırılıp özgürlüğüne kavuşan Suriye'nin Resulayn kentinde Türkiye'nin destekleri ile eski günlerimize geri döndük. Bugün gençler arası birinci lig maçı oynandı. Müsabakada Ehlispor takımı, Elabraspor'u 4-3 yenerek şampiyon oldu. Bize bu imkanları sağlayan Türkiye Cumhuriyeti'ne sonsuz teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.