Barış Pınarında ticari hayat için önemli adım

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü PKK/YPG'den temizlenerek Türkiye'nin kontrolüne geçen Telabyad'da, tarım ve ticaret hayatının normale dönmesi için yapılan çalışmalara büyük önem verdiklerini söyledi.

Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) koordinesinde, geçtiğimiz günlerde hizmet binası onarılan ve Telabyad Yerel Meclisi tarafından kurucu başkanı atanan Ticaret ve Sanayi Odasında 240 üyenin kaydı güncellenmişti. Önceki gün akşam saatlerinde Akçakale Gümrük Kapısına giden Vali Abdullah Erin, burada Telabyad Yerel Meclis Üyeleri ve ile bir araya gelerek, Telabyad Ticaret ve Sanayi Odası meclis üyelerinin belirlendiği toplantıya katıldı. Türkiye'nin kontrolünde olan bölgelerin, Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye Milli Ordusu ve geçtiğimiz günlerde göreve başlayan yerel polis gücü sayesinde daha güvenli hale geldiğini belirten Vali Erin, Telabyad'da tarımsal üretim ve ticaretin normal seyrine geçmesi için Türkiye'nin danışmanlık ve fiili destek olmaya devam edeceğini söyledi.

Telabyad'da pamuk, hububat ve baklagiller sınıfı tarım ürünlerinin alım fiyatının belirlendiğini ve isteyen üreticilerin ürünlerini TMO'ya satmaya başladığını dile getiren Vali Erin, büyük bir nüfusa ve tarımsal üretim potansiyeline sahip olan ilçenin en kısa sürede kendi ayakları üzerinde durabilecek seviyeye geleceğini ifade etti.