Barış Pınarındaki kurslara büyük ilgi

Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) koordinesinde bölgedeki cami ve Kuran kurslarına danışmanlık ve rehberlik hizmetleri sağlayan Şanlıurfa İl Müftülüğü, Telabyad'a bağlı Hamam Türkmen ve Alibecliye civarında kurslara devam eden öğrencileri sevindirdi. İl Müftü Yardımcısı Hüseyin Ortaç'ın da katıldığı etkinliklerle, Hamam Türkmen'deki Ömer Bin Hattap Camii ile Alibecliye çevresindeki camilerde Kuran kurslarına devam ederek başarılı olan toplam 240 öğrenci, çeşitli hediyelerle taltif edildi. Uzun yıllar terör örgütlerinin baskısı altında kalarak milli ve manevi duygularından koparılmaya çalışılan bölge çocukları, Barış Pınarı Harekatının ardından eğitim öğretim hayatına yeniden dönmenin yanında, cami ve Kur'an kurslarında temel dini bilgiler, Elifba'dan başlayarak yüzünden Kuran okuma ve hafızlık eğitimlerine başlamış bulunuyor.

Türkçe kurslarına da ilgi büyük

Barış Pınarı bölgesindeki Telabyad ve Resulayn'da büyük ilgi gören hizmetlerden birini de SUDKOM koordinesinde Halk Eğitim Merkezleri bünyesinde verilen Türkçe kursları oluşturuyor.

Yunus Emre Enstitüsünün destekleriyle bölgedeki eğitimciler tarafından verilen Türkçe derslerine, öğretmenler ve yerel güvenlik görevlileri başta olmak üzere kamu kuruluşları çalışanlarından büyük talep geliyor.