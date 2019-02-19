Bariyere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da yol kenarındaki bariyerlere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Adıyaman karayolunun Kızlar kırsal Mahallesi yakınlarında yaşandı. Habib K.'nin kullandığı 34 GU 3797 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazada sürücü ile birlikte otomobilde bulunan Naile K. yaralandı. Yaralılar, olay yerine giden ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.