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Başarılı öğrenci ödüllendirildi

ŞANLIURFA (İHA) – Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde ortopedik engelli 5’inci sınıf öğrencisi Merve Ender, ilçe milli eğitim müdürlüğü tarafından başarılarından dolayı ödüllendirildi.

ŞANLIURFA (İHA) – Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde ortopedik engelli 5'inci sınıf öğrencisi Merve Ender, ilçe milli eğitim müdürlüğü tarafından başarılarından dolayı ödüllendirildi.


Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bulunan Göl Ortaokulu'nda okuyan ortopedik engelli 5. sınıf öğrencisi Merve Ender Viranşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Sinan Ateş'i ailesiyle birlikte makam odasında ziyaret etti. Ender, eğitim öğretim gördüğü okulda 1. dönem sonu almış olduğu takdir ve onur belgesini İlçe Milli Eğitim Müdürü Ateş'e takdim etti. Ateş, başarılı öğrenciye tablet bilgisayar hediye ederek ödüllendirdi.


Derslerinde başarı gösteren öğrenciyi ödüllendiren Ateş, azim ve gayretle çalışmanın her engelli aştığını aktararak, öğrenciye başarılarının devamını diledi.

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