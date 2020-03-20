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Basın müzesinde çalışmalar devam ediyor

Şanlıurfa’da bir ilk olarak Karaköprü Belediyesi tarafından hizmete sunulacak olan Yerel Basın ve İletişim Müzesi’nde çalışmalar devam ediyor.

Şanlıurfa'da bir ilk olarak Karaköprü Belediyesi tarafından hizmete sunulacak olan Yerel Basın ve İletişim Müzesi'nde çalışmalar devam ediyor.


Karaköprü'yü "Müze şehir" yapma hedefi bulunan Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, oyun ve oyuncak müzesinin ardından Yerel Basın ve İletişim Müzesi için de kolları sıvadı. Baydilli, Yaşam Parkı'nda çalışmaların devam ettiği basın müzesinde incelemelerde bulundu. Şanlıurfalı eski gazetecilere çağrı yapan Baydilli, eski malzemelerini müzeye bağışlamalarını istedi.


Basın müzesinin yerinde çalışmaların devam ettiğini ifade eden Baydilli, "110 bin metrekarelik yaşam parkımızın içerisinde müzemizi yapacağız. Çalışmalar devam ediyor. En kısa sürede müzenin yerindeki çalışmaları tamamlarız. Gazetecilerimize söz verdik. Sözümüzde de duruyoruz. İnşallah müzemizin iç bölümündeki çalışmaları en kısa sürede bitiririz. Şimdi gazetecilerimize görev düşüyor. Onların yapacağı bağışlarla müzemizin açılışı hızlanacaktır. Karaköprümüzü müze şehir yapmak için elimizden geleni yapacağız. Basın müzemizin ardından tasavvuf müzemizi de ilçemize kazandıracağız” ifadelerini kulandı.

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