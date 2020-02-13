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Başına 7 mermi isabet alan adam olay yerinde hayatını kaybetti

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde silahlı saldırı sonucu başına 7 mermi isabet eden adam olay yerinde hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde silahlı saldırı sonucu başına 7 mermi isabet eden adam olay yerinde hayatını kaybetti.


Olay, ilçenin Abdalağa Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, mahallede mobilya dükkanında oturan Vehbi Karadağ, kimliği belirsiz bir şahsın silahlı saldırısına uğradı. Başına 7 mermi isabet eden Karadağ olay yerinde hayatını kaybetti.


Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri geldi. Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alan polis, saldırı sonrası kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

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