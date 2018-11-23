Başkan Atilla'dan sahte imza açıklaması

Ankara'da bir araya gelen AK Parti Ceylanpınar Belediye Başkanlığına aday adayı olan bazı kişilerin, orada olmayan isimlerin imzasını atarak sahte bildiri yayımladığını öne süren Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla'dan tepki geldi.

Düzenlenen programda yer almayan isimler adına imzalar atıldığını, hazırlanan dilekçede aday adayı olmayan isimlerin yer aldığını ve amacın kendisini, dolayısıyla da AK Parti'nin yıpratılmak istendiğini belirten Atilla, yaşananlara ilişkin açıklama yaptı. Ceylanpınar'da yerel seçimler öncesi 24 ismin aday adayı olduğunu ve bu kişilerden bazılarının Ankara'da bir araya geldiğini ve halka birlik mesajı verilmesi amacıyla bir belgeye imza attıklarını dile getiren Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, sonrasında yaşanan süreci şöyle anlattı:

"Ancak toplantı dağıldıktan sonra belgeyi elinde bulunduran sahtekarlar, görüleceği üzere sonradan farklı bir yazı karakteriyle eklendiği belli olan bir metin kaleme almışlardır. Bu metinde şahsıma yönelik kin ve nefret kusan söylemler vardır. Kötü niyetli yazılan bu metin, bir kısım aday adaylarının görüşüne aykırı olarak sonradan eklenmiştir. Söz konusu metinde 20 aday adayının imzası olmasına rağmen, o ortamda sadece 17 aday adayımız bulunmaktadır. Bunun yanı sıra 7 aday adayı da o sırada Ankara'da bile değillerdir ve bu şahısların adına da sahte olarak imza atılmıştır. Açıkça sahte olarak düzenlendiği anlaşılan bu belgeyle, şahsıma zarar vermek isteyen sahtekarların asıl amacı Ceylanpınar halkına zarar vermektir. Söz konusu toplantı sırasında Mehmet Kahraman, İsmail Akagündüz ve Abdullah Uman isimli aday adaylarımız o sırada Ankara'da dahi bulunmamalarına rağmen yerlerine sahte olarak imza atılmıştır. Ayrıca, listede imzası olan Baran Kejanlı isimli böyle bir aday adayı da yoktur. Tüm kamuoyuna sesleniyorum. Bu zihniyet mi Ceylanpınar'ı yönetecek? Sahte belgelerle, sahte imzalarla düzenlenen, kin ve nefret kusan açıklamalarla mı Ceylanpınar halkına hizmet edecekler. Söz konusu toplantıda belgeyi sahte olarak düzenleyen ve imzalayan sahtekarların, bunun hesabını yargıda vereceklerini Ceylanpınar halkının bilmesini istiyorum. Çünkü; söz konusu belgeyi düzenleyen ve kullananlar 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 157/1, 158/1-d-g maddeleri uyarınca nitelikli dolandırıcılık suçunu işlemişlerdir. Bu belgeye sonradan metin ekleyen ve sahte olarak başkasının yerine imza atanlar da 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 207 ve devamı maddeleri gereğince özel belgede sahtecilik suçunu işlemişlerdir. Sözde, birlik ve beraberlik mesajı vermek adına düzenlenen bu toplantıda şahsıma yönelik kin ve nefret söylemlerini de, değerli Ceylanpınar halkının takdirine bırakıyorum."