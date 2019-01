Başkan Atilla'dan yeni yıl mesajı

Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, yayımladığı yeni yıl mesajında "Türkiye, tüm dünyanın sessizliğe gömüldüğü zamanlarda hakkın sesi olmuş, başta İslam dünyası olmak üzere kanın ve gözyaşının hakim olduğu her yerde, yaralara merhem olmuştur" dedi.

Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı. Başkan Menderes Atilla, 2019 yılının, barışın tüm dünyada egemen olduğu, dostluk, kardeşlik ve dayanışma duygularının güç kazandığı bir yıl olması temennisinde bulundu. Başkan Menderes Atilla, 2018 yılında her türlü saldırıya rağmen kardeşlikten asla taviz vermediklerini, birliği ve beraberliği bozmak isteyenlerin, milletin ve ülke üzerinde çeşitli hesaplar yapanların hesaplarının boşa çıktığını ifade etti. Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, Türkiye'nin geride kalan yılda mazlumlara sahip çıkan tek ülke olduğuna dikkat çekerek, "2018 yılını geride bıraktık. Bir yaprak misali ömürden kopan her yıl, yeni bir yılın başlangıcı demektir. Geçen bir yılın nasıl geçtiği önemlidir. Kendimize, ailemize, şehrimize, ülkemize ve insanlığa katabildiklerimizle mutluyuz. Bölgesinde ve dünyada bir güç haline gelen, etkin bir dış politika anlayışıyla gündem belirleyen ülkemiz, sadece Türkiye'de değil tüm dünyada mazlumlara sahip çıktı. Türkiye, tüm dünyanın sessizliğe gömüldüğü zamanlarda hakkın sesi olmuş, başta İslam dünyası olmak üzere kanın ve gözyaşının hakim olduğu her yerde, yaralara merhem olmuştur. Hiçbir siyasi kaygı gözetmeksizin, sadece insana verdiği değerden ötürü bu mücadelenin içerisinde olmuştur. Kalkınmamız 2017 yılında da devam edecek hem eğitimde, hem sağlıkta, hem sporda, hem ekonomide, hem savunma sanayide kalkınmaya hep beraber devam edeceğiz. Dünya devletlerinin bütün engellemelerine rağmen Türkiye büyüyecek, güçlenecek ve hak ettiği yeri alacaktır. 2019 yılının milletimize ve tüm insanlığa huzur barış ve sevgi getirmesini diliyorum" dedi.