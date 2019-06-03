İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Aydın'dan Ramazan Bayramı mesajı

Siverek Belediye Başkanı Şeyhmus Aydın, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Mübarek Ramazan ayının ardından bayrama ulaşmanın sevincini yaşadıklarını dile getiren Başkan Şeyhmus Aydın, bayramın insanlar arasındaki kardeşlik ve saygı duygusunun arttığı, birbirleriyle olan dargınlıklarını unutarak barıştıkları, kardeşçe kucaklaştıkları günler olduğunu belirtti. Bayram günlerinin, insan ilişkilerinin güçlendiği ve umutların yeşerdiği özel günler olduğunu belirten Başkan Aydın, mesajında “Bizlerde rahmet ve şefkat dolu günlerin yaşandığı bayram gününe kavuşmanın manevi hazzını yaşıyoruz. Ramazan Bayramı'nın kardeşliğe, sevgiye ve dayanışmaya vesile olması temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.


Tüm vatandaşların bayramını tebrik eden Aydın'ın mesajında, "Başta Siverekli hemşerilerim olmak üzere tüm İslam Aleminin bayramını tebrik ediyor, sağlık ve esenlik içinde geçmesini diliyorum. Mübarek Ramazan Bayramın bütün insanlığa barış ve huzur getirmesini Yüce Allah'tan niyaz ediyorum" ifadeleri de yer aldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.