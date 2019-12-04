Başkan Baydilli engelli vatandaşları unutmadı

Başkan Baydilli, "Engelli kardeşlerimizin engellerini aşarak hayata bu denli bağlanması beni mutlu ediyor" dedi.

Sosyal Belediyecilik faaliyetleri kapsamında toplumun her kesimiyle buluşmaya önem veren Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, 3 Aralık Dünya Engelliler Gününde engelli vatandaşları unutmayarak yanlarında oldu. Başkan Baydilli AK Parti Karaköprü İlçe Başkanı Sait Ağan, belediye meclis üyeleri ve ilçe yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Büyükşehir Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezini ziyaret etti. Bedensel Engelliler Derneği Şanlıurfa Şube Başkanı İbrahim Tapşık ve engelli vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Baydilli, bir süre sohbet ederek taleplerini dinledi. Başkan Baydilli ziyarette günün anısına engelli vatandaşlara karanfil hediye etti. Ziyarette konuşan Başkan Baydilli, her insanın dünyada bir şeyle imtihan edildiğini hatırlatarak bu imtihanı geçen ve sabreden herkesin mükafatını alacağını kaydetti. Başkan Baydilli, "Engelli kardeşlerimiz kendileri için belirlenmiş olan imtihanı yaşıyorlar. Buradaki kardeşlerimiz çok şükür ki bu duruma isyan etmek yerine sporla, sanatla ve farklı faaliyetlerle engelleri aşıp hayata çok güzel tutunmuşlar. Bunun yanında sportif başarılar da elde ediyorlar, kendi emeklerini üretiyorlar. Biz de hayatı onlara daha kolay kılmak için çalışıyoruz. Engelsiz Parkımız bitme aşamasında ve kısa süre içerisinde onların hizmetine sunacağız" diye konuştu.

Başkan Baydilli ziyaretin ardından koordinasyon merkezinde bulunan engelli vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.