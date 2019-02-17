Başkan Baydilli muhtarlardan destek istedi

31 Mart seçimleri için çalışmalarını sürdüren Karaköprü Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Metin Baydilli Karaköprü Muhtarlar Derneği'ne bağlı 30 kırsal mahalle muhtarıyla bir araya gelerek seçimlerde destek istedi.

31 Mart yerel seçimlerinde Ak Parti genel Merkezi tarafından Karaköprü Belediye Başkanı Adayı olarak gösterilen Mevcut Başkan Metin Baydilli 31 Mart seçimleri için çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Başkan Baydilli 30 kırsal mahalle muhtarıyla bir araya gelerek 31 Mart seçimleri için destek istedi. Korukezen Kırsal Mahalle Muhtarı Mehmet Çiftçi'nin organize ettiği toplantıya Başkan Baydilli'nin yanı sıra AK Parti Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, İlçe Başkanı Ahmet Aksoy, İlçe Gençlik Kolları Başkanımız Ramazan Uma ve ilçe teşkilatı üyeleri katıldı.

Toplantıda muhtarlara yapılan çalışmaları ve projeleri anlatan Başkan Baydilli, yapılacak projeler ve mahallelerin sorunları ile ilgili de muhtarlarla istişarelerde bulundu. Başkan Baydilli gelecek dönemde daha iyi bir Karaköprü ve hizmetlerin artarak devam etmesi için 31 Mart seçimlerinde muhtarlardan destek istedi.

Başkan Baydilli toplantının ardından yaptığı açıklamada, "Bugün 30 mahalle muhtarımızla bir araya geldik, merkez ve kırsal mahallelerimize yaptığımız çalışmalarımızı anlattık. 31 Mart seçimlerinin öneminden bahsettik ve desteklerini talep ettik. Bu programı düzenleyen Korukezen Mahalle Muhtarımıza ve toplantıya katılan muhtarlarımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, muhtarlarla zaman zaman bir araya gelerek yapılması gereken hizmetler konusunda istişarelerde bulunduklarını dile getirerek bugün de hem istişare hem de 31 Mart seçimleri için Karaköprü Belediye Başkan Adayı Metin Baydilli'ye destek için bir araya geldiklerini kaydetti.

Milletvekili Cevheri, "Karaköprü' deki muhtarlarımız her zaman sağ duyulu davranmış, desteklerini bizden esirgememiştir. Bizi misafir ettikleri için muhtarlarımıza çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Karaköprü Muhtarlar Derneği Başkanı ve Korukezen Mahalle Muhtarı Mehmet Çiftçi ziyaretlerinden dolayı Başkan Baydilli, Milletvekili cevheri ve İlçe Başkanı Aksoy'a teşekkür ederken, güzel bir toplantı gerçekleştirdiklerini ifade etti.