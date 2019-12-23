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Başkan Baydilli öğrencilerle tecrübelerini paylaştı

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli okulları ziyaret ederek öğrencilerle söyleşide buluşmaya devam ediyor.

Başkan Baydilli Maşuk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesindeki öğrencilerle bir araya gelerek tecrübelerini paylaştı.


Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli ilçedeki okulları ziyaret ederek öğrencilerle bir araya gelmeye devam ediyor. Başkan Baydilli Maşuk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret ederek öğrencilerle söyleşi gerçekleştirdi. Başkan Baydilli öğrencilere tecrübelerini aktarırken, aileye saygının, okumanın ve kendini geliştirmenin öneminden bahsetti. Başkan Baydilli öğrencilere hayata dair bazı önerilerde bulunurken, her zaman insanlara tebessüm etmelerini ve saygılı olmalarını söyledi. Başkan Baydilli, "Biz belediyedeki personelimizin dışarıdan gelen vatandaşlara karşı her zaman tebessüm etmelerini, işlerini öyle görmelerini istiyoruz. Belki vatandaşın işini göremeyiz elimizden gelmez ama tebessümü eksik etmememiz gerekir. Size de tavsiyem ailenize, arkadaşlarınıza ve öğretmenlerinize karşı tebessüm edin. Bunun dışında mutlaka bol bol kitap okuyun, araştırma yapın ve kendinizi geliştirin" diye konuştu.


Başkan Baydilli söyleşide öğrencilerin sorularını da yanıtlarken, öğrencilerle ve öğretmenlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

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