Başkan Beyazgül 10 Kasım anma programına katıldı

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 81'inci yıl dönümünde Şehitlik Anıtı'nda düzenlenen törenle anıldı.

Tören, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve 20'nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuğa'nın Çelenk Sunumu ile başladı. Saatlerin 09.05'i göstermesiyle çalan sirenlerle birlikte saygı duruşunda ve ardından İstiklal Marşı okundu.

Başkan Beyazgül'den 10 Kasım mesajı

Gazi Mustafa Kemal'in yaşamı, düşünceleri ve tarihe mal olmuş, eşine az rastlanır başarıyla tüm dünyanın saygısını kazandığını vurgulayan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, mesajında,“ Bugün, işgal altında kalan yurdumuzun bağımsızlığını kazanmasını ve yeniden inşa edilme dönemini başlatan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 81'inci yıl dönümü. Ülkemizin her yerinde oluşturduğu birlik ve beraberlik ile istiklal mücadelesinin zafere dönüşmesini sağlayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fikirleri ve başlattığı devrimler halen tazeliğini korumaktadır. Birlik ve beraberliğimiz bugün de devam etmekte, hükümetimizin attığı demokratik adımlar Cumhuriyetimiz ile birlikte yükselişini devam ettirmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve tüm şehitlerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyoruz” ifadelerine yer verdi.