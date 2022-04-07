Başkan Beyazgül Ceylanpınar ve Viranşehir'de temaslarda bulundu

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül Ceylanpınar ve Viranşehir'de temaslarda bulunarak faaliyetlerini sürdüren STK temsilcileri ile bir araya gelerek talep ve önerilerini dinledi.

Şanlıurfa kent merkezinde ve 13 ilçe genelinde hizmet üretmeye, vatandaşların daha konforlu bir yaşam sürmesi için çalışmaya devam eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün ilk adresi Ceylanpınar ilçesi oldu. Beyazgül beraberinde AK Parti Grup Başkanvekili Faruk Bayuk, meclis üyeleri ve parti yöneticileri ile birlikte Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, AK Parti Ceylanpınar İlçe Başkanı Celil Doğantekin ile bira araya gelerek ilçede yürütülen hizmetlerle ilgili bilgiler aldı. Hafta sonu gelenekselleşen hane ziyaretlerini Ceylanpınar ilçesinde de sürdüren Beyazgül ziyaret ettiği hanelerde vatandaşların ramazan ayını tebrik ederek talep ve önerilerini dinledi.

Ceylanpınar ziyaretinin ardından Viranşehir'e geçen Beyazgül, beraberinde meclis üyeleri ve parti yöneticileri ile birlikte Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, AK Parti Viranşehir İlçe Başkanı Ali Tekin ile bir araya gelerek ilçedeki çalışmalarla ilgili bilgi aldı.