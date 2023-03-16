Başkan Beyazgül sabahın ilk ışıklarına kadar sahadaki çalışmaları yönetti

Şanlıurfa'da etkili olan sağanak yağış sele neden oldu. Yıllık ortalama yağışın yarısını iki gün içerisinde alan Şanlıurfa'da şehrin içinden geçen bazı derelerde taşkınlar yaşandı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül yağışın başladığı ilk andan itibaren sahada ekiplerle çalışmaları yönetti.

Şanlıurfa henüz depremde yaralarını sarmaya çalışırken bu kez de sel felaketiyle karşılaştı. Şehrin farklı bölgelerinde bulunan taşkın dereleri aşırı yağışlardan dolayı taşarken cadde ve sokaklar taşan sularla kapandı. Akçakale Caddesinde yolların kapanmasına neden olan aşırı yağışlar nedeniyle Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tüm araç ve ekipleriyle adeta seferber oldu. Başkan Beyazgül de ekiplerin çalışmalarını bizzat takip ederek Akçakale Caddesini birbirinden ayıran refüjlerin kaldırılması talimatını vererek kapanan yolun trafiğe açılmasını sağladı. Şanlıurfa'da son 24 saat içerisinde 111 milimetre yağış düştüğü tahmin edilirken aşırı yağışlar nedeniyle cadde ve sokaklarla zemin katları su bastı. Şanlıurfa itfaiyesi, ŞUSKİ ekipleri ve Fen İşleri ekipleri yaşanan afet karşısında kurtarma ve temizlik çalışmalarını sabahın ilk ışıklarına kadar aralıksız sürdürdü.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül de ekiplerin çalışmalarını yerinde inceleyerek vatandaşların taleplerini dinledi. Vatandaşlara her zaman yanınızdayız mesajı veren Başkan Beyazgül kentteki son durumu incelemek üzere şehre gelen Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi ve Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Milletvekilleri İbrahim Halil Yıldız ve Zemzem Gülender Açanal ile birlikte selin bastığı alışveriş merkezi bölgesinde bulunan dere ve civarında incelemelerde bulundu.

Gece geç saatlere kadar vatandaşların yanında olan ve sürdürülen çalışmaları takip eden Başkan Beyazgül Karakoyun Köprülü Kavşağı altında ateş yakarak ısınan vatandaşların yanına giderek bir isteklerinin olup olmadığını sordu.

“Vatandaşımızın kimsesi biziz devletimizdir”

Mahalle sakinleriyle de bir araya gelen Başkan Beyazgül ekiplerin çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürdüğünü ifade ederek yapılacak hasar tespit çalışmalarının ardından vatandaşlarımızı mağdur etmeden zarar gören tüm ihtiyaçlarını karşılayacağız. Vatandaşımız kesinlikle yalnız hissetmesin onların kimsesi biziz devletimizdir. Yaralarımızı hep birlikte sararak birlik ve beraberlik içerisinde bu zorlu günleri de dayanışma içerisinde aşacağız” diye konuştu.

Vatandaşlar da Allah devletimize zeval vermesin diyerek zor günlerden geçildiğini belirterek ihtiyaçlarının karşılanması noktasında gayret gösteren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.