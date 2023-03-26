Başkan Beyazgül sahada inceleme yaptı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak yağmur nedeniyle sahada inceleme yaptı. Önceki hafta taşan ve il genelinde toplam 17 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinin yeniden yaşanmaması için alınan önlemleri yerinde inceleyen Beyazgül, Cavsak ve Sırrın Deresi bölgesini gezdi. Olumsuzlukların yaşanmaması için ekiplerin sahada olduğunu belirten Beyazgül, “Sağanak yağışların etkisini artırdığı şehrimizde Cavsak ve Sırrın Dereleri'nde incelemelerde bulunduk. Allah memleketimizi her türlü kaza ve beladan muhafaza eylesin inşallah” ifadelerini kullandı.