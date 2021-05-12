Başkan Beyazgül, Şanlıurfaspor'u tebrik etti

Lig'de büyük bir başarı elde eden ve ligde kalan Şanlıurfaspor'u ziyaret ederek Kulüp Başkanı Emin Yetim ve yönetimi ile bir araya geldi.

Sezon başından buyana çektiği sıkıntılarla lige sıp sıkı tutulan sarı yeşilli ekip ligin bitmesi ile beraber başarılı sonuçlar elde ederek kentte bir sevinç havasının oluşmasını sağlayarak 2. Lig'de kalmayı başardı. Şanlıurfaspor tesislerini ziyaret eden Başkan Beyazgül Kulüp Başkanı Emin Yetim ve yöneticileri kutladı.

2. Lig'de kalmayı başaran Şanlıurfaspor'u kutlayan Başkan Beyazgül, “Haliliye Belediye Başkanımız Mehmet Canpolat ve Karaköprü Belediye Başkanımız Metin Baydilli ile birlikte Şanlıurfaspor tesislerinde Şanlıurfaspor Başkanı Emin Yetim ve yönetimi ile beraber bir araya geldik. Futbolcularımız, taraftarlarımız, spor yazarlarımız, spor programcılarımız ve sosyal medyadan destek veren herkes bu takımın en önemli destekçisidir. Bundan sonra Şanlıurfa halkımızla birlikte, aynı camia ile birlikte etle tırnak gibi beraber olarak Şanlıurfaspor 40 yıl olduğu gibi Allah'ın izni ile yoluna devam edecektir” dedi.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli ise, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül ve Haliliye Belediye Başkanımız Mehmet Canpolat ile beraber Şanlıurfaspor Kulübü ile birlikte bir araya geldik. Şanlıurfaspor'umuzun ligde kalmasından dolayı öncelikle Kulüp Başkanımız Emin Yetim ve yönetimini tebrik eder başarılarının devamını diliyorum” dedi.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, “Şanlıurfaspor tesislerinde Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül ve Karaköprü Belediye Başkanımız Metin Baydilli ile beraber Kulüp Başkanımız Emin Yetim ve yönetici arkadaşlarla bir araya geldik. Şanlıurfaspor'umuzun göstermiş olduğu başarıdan dolayı kendilerini tebrik ediyorum ve ligde ki mücadele ve gayretlerinden dolayı başarılar diliyorum” dedi.

Şanlıurfaspor Kulüp Başkanı Emin Yetim ise, “ Şanlıurfaspor'un sezon başında bu yana çektiğimiz sıkıntılarda bizlere yardımcı olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül ve ilçe belediye başkanlarımız, bugün bizim bu sevincimizde de yanımızda oldukları için kendilerine teşekkür ediyorum. Şanlıurfaspor ligde kalarak büyük bir başarı elde etti. Yönetim kurulu arkadaşlarımın adına bir kez daha belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.