Başkan Beyazgül talimat verdi, kırsalda hizmetler hız kazandı

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün talimatları ile kırsal bölgelerde yoğun çalışma dönemine giren Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların takdirini topluyor. Kırsal bölgelerde alt yapı ve yol çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, mevsim şartlarının uygun olması ile birlikte menfez yapımlarına da hız verdi.

Kırsal yollarda alt yapı ve yol çalışmalarını aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi, menfez yapım çalışmalarıyla kış aylarında oluşabilecek su taşkınlarının önüne geçmeyi hedefliyor. Bugüne kadar 22 adet menfez yapan Büyükşehir Belediyesi, bu yıl içerisinde dere yatağı ile yol ağlarının kesiştiği tüm bölgelere aynı hizmeti ulaştırmayı hedefliyor. Kırsalda 100 kilometre beton yol yapma kararı alan Büyükşehir Belediyesinin kırsal bölgelerdeki yoğun çalışmaları vatandaşlar tarafından da takdirle karşılanıyor.

Vatandaşlardan Başkan Beyazgül'e teşekkür

Sürdürülen çalışmalardan dolayı Başkan Zeynel Abidin Beyazgül'e ve ekibine teşekkür eden Karaköprü İlçesine Bağlı Överler Mahalle sakinleri, “Kış aylarında yoğun yağmur yağışları ile birlikte arazilerimiz su altında kalıyordu ve şehir bağlantı yollarımız kullanılamaz hale geliyordu. Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül'e hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyoruz” diye konuştular.