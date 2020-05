Başkan Beyazgül'den Anneler Günü mesajı

Başkan Beyazgül mesajında, "Bugün, senenin tek bir günü değil, ömrümüzün her günü baş tacı yaptığımız annelerimizin günü. Biz annelerimizi bir gün değil, ömür boyu, vefatından sonra da hatırlayan bir neslin çocuklarıyız. Yüce dinimiz, Ayet-i Kerime'de 'Biz insana, ana-babasına iyilik etmesini tavsiye ettik. Annesi onu zahmetle taşıdı ve zahmetle doğurdu' buyrulmuştur. 'Cennet anaların ayakları altındadır' ifadelerini kullandı. Kutlu seslenişi doğrultusunda, kendilerini baş tacı kabul ettiğimiz annelerimiz, bizler için berekettir, duadır, ilk öğretmendir. Hangi yaşta olursak olalım, onlar en sıkıntılı anlarımızda başımızı yaslandığımız bir çınar, sığındığımız korunaklı bir liman oldular. Annesi sağ olanlara da annelerinin kıymetini bilmelerini diliyorum. Onların gönüllerini hoş tuttuğumuz sürece iyi bir insan, iyi bir toplum olabiliriz. Duaya her zamankinden daha çok ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde annelerimizin hayır dualarını alalım. Anne ve babaya saygıyı esas alan, cennetin annelerin ayakları altında olduğuna inanan bir geleneğin mensubu olan bizler, Büyükşehir Belediyesi olarak büyüklerimizin kendilerini yalnız hissetmemeleri içim tüm imkanlarımızla seferber oluyoruz. Elleri öpülesi büyüklerimizin, yüzlerinin gülmesi, hayat şartlarının daha da iyileştirilmesi için önümüzdeki süreçte de kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Bu duygularla, her daim hürmetlerin en büyüğünü hak eden annelerimizin, Anneler Günü'nü kutluyor, Ahirete irtihal etmiş tüm annelerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyorum” ifadelerine yer verdi.