Başkan Canpolat iki mahalleyi ziyaret etti

Mahallelerde yapılan incelemeler sırasında vatandaşlardan gelen talep ve isteklerin çözümü için beraberindeki birim amirlerine talimat veren Başkan Canpolat, vatandaşların tüm sorunlarının çözümü için tüm ekiplerin sahada olduğunu kaydetti.

“Ekiplerimizle sahadayız”

Göreve geldiklerinden bu yana incelemelerin yoğun bir şekilde sürdüğünü belirten Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, “Yeni sabahın erken saatleri itibariyle belediyemizin Temizlik İşleri Müdürlüğü, Park Bahçe ve Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekip arkadaşlarımızla birlikte sahadayız. Değerli mahalle muhtarımızda bizlere eşlik etti. Bugün Refahiye Mahallemizdeydik. Mahallemizin sokaklarını muhtarımız ve vatandaşlarımızla birlikte gezdik. Bizimle ilgili olan kısmınlar için hemen arkadaşlara gereken talimatları verdik. Aynı zamanda mahallemizi komple cadde cadde, sokak sokak yıkanması ve temizlenmesi ve ardından ilaçlanması faaliyetleri yapıldı. Vatandaşlarımızın emrinde ve hizmetindeyiz. Hep birlikte bu şekilde saha çalışmalarına devam edeceğiz. Ben değerli muhtarımıza, değerli Refahiye Mahallesi sakinlerine göstermiş oldukları ilgi ve alakadan dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Gerçekleşen ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getiren Refahiye Mahalle Muhtarı Hidayet Çiçek ise, “Başkanımız bugün mahallemizi ziyaret ettiler. Beraber sokaklarımızı dolaştık. Mahallemizi dolaştık. Mahallemizdeki sorunları ilettik. Başkanımıza sağ olsun. Mahallemiz iyi durumda, bundan sonraki sorunlarla da ilgileneceklerini söylediler. Geldiklerinde dolayı başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum” diye konuştu.